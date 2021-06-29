Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в новом боевике от сценариста «Форсажа» и Amazon

Детали сюжета и полный актерский состав пока не озвучиваются. Известно, что фильм снимут в жанре приключенческой экшен-комедии с элементами боевика.

Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в новом боевике «Red One» («Красный») от Amazon Studios. Об этом актер написал в своем инстаграме.

Сценарий для ленты напишет Крис Морган — автор сценария с четвертой по восьмую части «Форсажа», а также картины «Форсаж: Хоббс и Шоу». Джонсон подключился к франшизе с пятого фильма, поэтому имеет уже большой опыт работы с Морганом.

Создатели «Red One» планируют вывести картину на масштабы новой франшизы и развивать ее не только в кино, но и других медиа. Старт съемок запланирован на 2022 год, премьера — на конец 2023-го.

Сам Дуэйн Джонсон заявил, что в фильме будут новаторские идеи, в которых много «позитивной энергии и энтузиазма». Несмотря на то, что Amazon планирует снять боевик, «Red One» станет веселой семейной картиной.