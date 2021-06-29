Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон

Фантастический сериал по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения» об ангеле Азирафаэле (Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант) продлили на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Сиквел покажет продолжение истории про Азирафаэля и Кроули, которые вскоре после спасения Земли от апокалипсиса вернулись к обычной жизни среди людей в лондонском Сохо.

«Есть так много вопросов, которые люди задавали о том, что произошло дальше (а также о том, что произошло раньше) с нашим любимым ангелом и демоном. Вот ответы, на которые вы надеялись. Мы снова в Сохо, разгадываем тайну, которая начинается с неизвестного ангела, блуждающего по кварталу без памяти», — сказал писатель Гейман.