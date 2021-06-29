Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон

Фантастический сериал по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения» об ангеле Азирафаэле (Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант) продлили на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.
Сиквел покажет продолжение истории про Азирафаэля и Кроули, которые вскоре после спасения Земли от апокалипсиса вернулись к обычной жизни среди людей в лондонском Сохо.
«Есть так много вопросов, которые люди задавали о том, что произошло дальше (а также о том, что произошло раньше) с нашим любимым ангелом и демоном. Вот ответы, на которые вы надеялись. Мы снова в Сохо, разгадываем тайну, которая начинается с неизвестного ангела, блуждающего по кварталу без памяти», — сказал писатель Гейман.
Писатель также выступит в роли исполнительного продюсера, а режиссерское кресло займет Дуглас Маккиннон, который уже работал над проектом. Съемки начнутся в 2021 году в Шотландии. Дата премьеры сиквела «Благих знамений» пока неизвестна.
Первый сезон сериала вышел в 2019 году. По сюжету Азирафаэль и Кроули решили отложить конец света и подменили Антихриста обычным ребенком, отдав сына дьявола в простую семью. Таким образом, агенты рая и ада планируют отменить апокалипсис и сохранить мир, к которому за тысячелетия они успели прикипеть. Однако остальных участников апокалипсиса об этом никто не предупредил.
В сериале снялись Бенедикт Камбербатч («Шерлок»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Джек Уайтхолл («Несносные леди»), Майкл МакКин («Лучше звоните Солу»), Миранда Ричардсон («Черная гадюка»), Джон Хэмм («Безумцы») и Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»).