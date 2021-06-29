Квир-журнал «Открытые» выпустил видео о нежности к Месяцу гордости

Квир-журнал «Открытые» опубликовал видео, приуроченное к Месяцу гордости. Оно посвящено нежности, бережности и человеческому теплу.

В ролике снялись 20 представителей сообщества ЛГБТК+. Все они — люди разных идентичностей с разным опытом, подчеркнули в «Открытых».

«Нам показалось, что в этом году, на фоне всех событий, стоит сделать именно такое [видео]. Про мир будущего, уютный, безопасный и поддерживающий. Про мир, в котором мы хотим жить и в который верим», — написали создатели проекта.