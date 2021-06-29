Apple выпустила ограниченную серию ремешков для часов с флагами 22 стран

В коллекцию вошли ремешки, посвященные Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Китаю, Дании, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Италии, Ямайки, Японии, Мексике, Нидерландам, Новой Зеландии, России, Южной Африке, Южной Корее, Испании, Швеции и США.

29 июня в продажу поступила ограниченная международная коллекция ремешков для Apple Watch с флагами 22-х стран. Кроме того, клиенты теперь могут загрузить циферблаты с соответствующим дизайном.

Ремешки доступны в двух размерах — 40 мм и 44 мм. Они сделаны из мягкого и легкого материала, который отлично пропускают воздух. Двухслойное плетение из нейлона смягчает поверхность ремешка и позволяет влаге выходить наружу.

Спортивная коллекция доступна для покупки в России, стоимость одного ремешка — 3 990 тыс. рублей.

Недавно Apple заявила о том, что перестает производить iPhone 12 mini из‑за низких продаж. Эксперты предполагают, что компания попытается сбыть все складские остатки устройства до запуска новой серии смартфонов предстоящей осенью.