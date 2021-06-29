Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Иван Жданов объявлен в международный розыск. Об этом в своем твиттере сообщил адвокат Владимир Воронин, приложив постановление для передачи в Интерпол.

Жданова объявили в розыск за злостное неисполнение решения суда (часть 2 статьи 315 УК). Воронин добавил ТАСС, что не знал о «давно уже» предъявленном обвинении, его также не уведомили «ни об одном действии».

11 июня Жданов сообщил о розыске в инстаграме. С чем он был связан, ему неизвестно. Его защитника Воронина не пустили к делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, возбужденному Следственным комитетом.

В тот же день МВД объявило Жданова в федеральный розыск. 29 июня стало известно, что в суд поступил иск о заочном аресте сторонника Навального.

В настоящее время Жданов находится в Литве, писал «Интерфакс». Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в России.

10 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан* (оба ранее включены в перечень иноагентов) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

* ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.