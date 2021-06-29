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В «Севкабель-порту» пройдет выставка «Новая кожа: миф технологического тела»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:14

С 22 июля по 22 августа на территории «Севкабель-порта» пройдет выставка победителей всероссийского конкурса Nova Art 8 2020 — «Новая кожа: миф технологического тела». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

На берегу Финского залива покажут работы двенадцати финалистов Nova Art 8: Алисы Омельянцевой, Любы Саутиной, Кати Муравьевой и Петра Бардина, Азиза Кадыри, Александры Павловской, Анастасии Богомоловой, Анны Мартыненко, Ксении Обуховской, Кати Исаевой, Ульяны Подкорытовой, группы «Ффррббрр», Юлии Вергазовой и Николая Ульянова.

Специально для выставки художники создали уменьшенные версии своих проектов, которые планируют реализовать в полном размере в ближайшем будущем.

Выставку откроет работа Алисы Омельянцевой «Spectrum Ghost Speculum». В ней она переосмысляет роль медицинских инструментов, используемых для проникновения в человеческую кожу. По задумке, в далеком будущем они будут помогать телу сливаться с окружающей средой.

В интерактивной инсталляции Кати Муравьевой и Петра Бардина «Диалоги» используются артефакты, найденные на пчелиной пасеке художников. Они образуют скульптуру-метафору о формировании новых ценностей, символизирующую перетекание из одного контекста в другой.

Ульяна Подкорытова в своей видеоработе «Автограф Блэки» обращается к образу мифического чудища, исследуя изменения в отношении к природе и ее взаимосвязи с технологическими, экономическими, политическими и социальными феноменами.

Также на площадке «Севкабель-порт» пройдут кураторские экскурсии и лекции. Посетители смогут посмотреть выставку с арт-медиаторами, которые помогут разобраться в задумках авторов. Для детей по выходным будут проводиться мастер-классы.

Узнать подробнее о мероприятии можно здесь.

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