Powerhouse проведет ивент под открытым небом. В программе концерты от Thomas Mraz, Dequine и других

3 июля в баре Powerhouse в Москве пройдет большая дневная вечеринка с участием популярных артистов. Для входа на веранду не потребуется QR-код, рассказала «Афише Daily» пресс-служба мероприятия.

Музыканты выступят с живыми концертами на сцене под открытым небом, а диджеи представят свежие сеты. Параллельно гости смогут приобрести одежду в стиле ретро или виниловую пластинку на винтажном маркете, а также послушать паблик-токи от Studio 21.

Список артистов: «Недры», Lovanda, Flesh, Dequine, МС Сенечка, Studio 21, Карина Истомина, Kristina Si, Nick Rouze x Егор Сесарев, Thomas Mraz, «Кассета», Groza, «Другдиджея», T.Check, Sapa13, Tony Starr, Dj Worm, Algo, Liza Goncharova.

Ивент пройдет во дворе Powerhouse с 16.00 до 23.00. Билеты можно купить по ссылке, количество мест ограничено.