перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
apple.com Apple выпустила ограниченную серию ремешков для часов с флагами 22 стран
Apple выпустила ограниченную серию ремешков для часов с флагами 22 стран 18:51
«Они все такие страшные»: писатель Сергей Лукьяненко высказался против феминисток 18:30
Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в новом боевике от сценариста «Форсажа» и Amazon 18:12
Из‑за фото депутата на фоне примерно 200 убитых гусей завели уголовное дело о незаконной охоте 17:32
Квир-журнал «Открытые» выпустил видео о нежности к Месяцу гордости 17:31
Пресс-материалы В «Севкабель-порту» пройдет выставка «Новая кожа: миф технологического тела»
В «Севкабель-порту» пройдет выставка «Новая кожа: миф технологического тела» 17:14
Полиция пришла к журналистам «Проекта» за час до выхода расследования про главу МВД Обновлено в 17:09
Экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск 17:02
Опрос: россияне верят советам в интернете больше, чем рекомендациям врачей 16:36
Powerhouse проведет ивент под открытым небом. В программе концерты от Thomas Mraz, Dequine и других 16:28
Госдума: за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит до двух лет тюрьмы
Госдума: за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит до двух лет тюрьмы 16:11
«Уточняешь, что за доктор»: антипрививочники стали новым мемом твиттера 16:03
Джон Литгоу вернется к роли маньяка Троицы в новом сезоне «Декстера» 15:12
«Дождь»: власти отказались привить 60% взрослого населения к сентябрю. Кремль это подтвердил Обновлено в 14:57
Глава Минздрава: ментальность — главная причина нежелания россиян прививаться 14:31
Markus Winkler/Unsplash Евгений Пригожин хочет отсудить 5 млн рублей у издания The Insider за порочащие сведения
Евгений Пригожин хочет отсудить 5 млн рублей у издания The Insider за порочащие сведения 14:01
Миронов: в первый день работы системы QR-пропусков выручка ресторанов Москвы упала на 80% 13:34
Мэр Шадринска получит премию в 395 тыс. рублей. Эту должность он занял всего три дня назад 13:06
Запрет на рекламу алкоголя и нездоровой еды может привести к убыткам в 500 млрд долларов 12:10
Facebook стал пятой компанией в мире с капитализацией более 1 трлн долларов 12:10
Отключить рекламу

Powerhouse проведет ивент под открытым небом. В программе концерты от Thomas Mraz, Dequine и других

Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

3 июля в баре Powerhouse в Москве пройдет большая дневная вечеринка с участием популярных артистов. Для входа на веранду не потребуется QR-код, рассказала «Афише Daily» пресс-служба мероприятия.

Музыканты выступят с живыми концертами на сцене под открытым небом, а диджеи представят свежие сеты. Параллельно гости смогут приобрести одежду в стиле ретро или виниловую пластинку на винтажном маркете, а также послушать паблик-токи от Studio 21.

Список артистов: «Недры», Lovanda, Flesh, Dequine, МС Сенечка, Studio 21, Карина Истомина, Kristina Si, Nick Rouze x Егор Сесарев, Thomas Mraz, «Кассета», Groza, «Другдиджея», T.Check, Sapa13, Tony Starr, Dj Worm, Algo, Liza Goncharova.

Ивент пройдет во дворе Powerhouse с 16.00 до 23.00. Билеты можно купить по ссылке, количество мест ограничено.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Карина Истомина
Егор Сесарев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить