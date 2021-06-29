Госдума: за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит до двух лет тюрьмы

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит два года лишения свободы, за изготовление — три года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что за использование поддельных сертификатов о вакцинации, чтобы, например, сходить на работу или «зайти в ресторан выпить чашку чая», грозит наказание по части первой статьи 327-й — использование заведомо подложных документов.

Статья предусматривает ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы сроком до двух лет или арест до шести месяцев.

Политик подчеркнул, что изготовителей поддельных документов ждет более жесткая ответственность по второй и третьей части статьи 327 УК. Им будет грозить ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на сро до трех лет.

Также приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта поддельных документов наказываются ограничением или лишением свободы, либо принудительными работами до одного года.

Ранее Роскомнадзор заблокировал около 150 сайтов, на которых продавались сертификаты вакцинации от COVID-19. В Главном управлении МВД по Москве сообщили о 24 уголовных делах, возбужденных по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов о прививках.