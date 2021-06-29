«Уточняешь, что за доктор»: антипрививочники стали новым мемом твиттера

В твиттере появился пост с диалогом о вакцине от коронавируса. По задумке некий человек утверждает, что его «подруга-врач» говорит, что вакцина не исследована. На логичный вопрос «Что за врач?» собеседник получает ответ: «Косметолог».

Пользователи соцсети быстро подхватили формат диалога и начали делать мемы. Врачом теперь оказываются газировка Dr. Pepper, главный герой игры «Доктор Марио», Толя-доктор из сериала «Бандитский Петербург» и прочие доктора, никак не связанные с медициной.

С появлением вакцины от COVID-19 общество раскололось надвое: те, кто одобряет прививку и делает ее и те, кто сомневается в вакцинации настолько, что выступает резко против. В твиттере юзеры уже попытались предположить, что еще может запретить Собянин непривтым и какие привелегии добавить вакцинированным.

В июне в тиктоке началась целая борьба антиваксеров и защитников прививки, после того как первые начали использовать трехпалый жест из «Голодных игр» в качестве продвижения своих идей. Представитель соцсети пообещал удалять дезинформационные ролики, которые могут нанести вред здоровью человека или более широкой общественной безопасности.