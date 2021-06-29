Мэр Шадринска получит премию в 395 тыс. рублей. Эту должность он занял всего три дня назад

Антон Мокан занял должность мэра Шадринска в Курганской области 25 июня, а через три дня стало известно, что ему уже выделили премию в размере 395 тыс. рублей. На это обратило внимание ИА «Уральский меридиан».

Столь скорому материальному поощрению возмутился депутат гордумы Александр Бухаров, жалуясь на дефицитный бюджет города и «хроническое недофинансирование» социальной сферы. «Простые горожане с трудом зарабатывают на продукты, чтобы прокормить свои семьи в пандемию. В этих условиях гордума собирается согласовать премию мэру в сумме 395 тысяч 500 рублей. Для меня это шок!», — сказал он.

В ответ на недовольство местных жителей в комментариях к новости администрация Шадринска сослалась на постановление губернатора региона Вадима Шумкова, по которому чиновникам выделяют деньги для материального стимулирования.

Мокан в своем инстаграме заявил, что хочет «снять напряжение» после новости о премии, поэтому все деньги он направит на строительство объекта социальной сферы.