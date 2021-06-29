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Запрет на рекламу алкоголя и нездоровой еды может привести к убыткам в 500 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Аналитики консалтинговой компании Brand Finance подсчитали убытки крупных корпораций от запретов и ограничений на рекламу алкоголя, кондитерских изделий, снеков, сладких напитков и прочих нездоровых продуктов. Сумма потерь оценивается в 521 млрд долларов, пишет пресс-служба проекта.

Во многих странах уже давно действуют запреты на рекламу алкоголя и табака. Теперь власти начинают задумываться об ограничениях для продвижения вредного питания. Например, с 2023 года Великобритания планирует запретить рекламу продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара по телевизору до 21.00.

Brand Finance подсчитал издержки девяти брендов в случае продолжения такой тенденции. Только компании AB InBev, The Coca-Cola Company, Diageo, Heineken, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Pernod Ricard и Treasury Wine Estates могут потерять в сумме 267 млрд долларов.

Убытки связаны с вкладом бренда (добавочной стоимостью продукта, которую бренд приносит бизнесу). В среднем корпорации могут потерять примерно 50% вклада.

Самые большие потери, предположительно, будут у PepsiCo — до 61,7 млрд долларов. В процентном соотношении наиболее существенный урон понесет производитель алкогольных напитков Diageo — 71,4%.

Алкогольные компании наиболее уязвимы к ограничениям. Дело в том, что подвержено риску может быть до 100% их доходов, так как весь или большая часть портфеля состоит из напитков, на которые распространяются запреты. Так Pernod Ricard может потерять 68,5% вклада бренда, а Treasury Wine Estates — 63,1%.

Кроме того, ограничения на рекламу могут привести к снижению средней стоимости бизнеса примерно на четверть. Сильнее всего, по прогнозам Brand Finance, упадет стоимость Treasury Wine Estates — на 38,9%. Затем идут PepsiCo (27,6%), Pernod Ricard (27,4%) и Diageo (26,9%). Меньше всего потеряет Nestle благодаря разнообразному портфелю — ограничения могут затронуть только 40% выручки.

Ранее правительство России начало разработку вопроса по введению акцизов на сладкие напитки. Ежегодный сбор акциза может составить 10–20 млрд рублей. Однако это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, а также появлению нелегального рынка.

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