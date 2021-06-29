Facebook стал пятой компанией в мире с капитализацией более 1 трлн долларов

Акции Facebook на бирже подорожали на 4,2% и начали продаваться за 355,64 доллара за штуку. Компания впервые преодолела отметку в 1 трлн долларов рыночной капитализации, передает CNBC.

Рост связан с судебным решением, отклонившим два антимонопольных иска — суд не увидел в них доказательства нарушения закона. Истцами выступили Федеральная торговая комиссия и прокуроры нескольких штатов, недовольные покупкой Instagram и WhatsApp компанией Марка Цукерберга. Они посчитали, что так Facebook «использует монопольную власть, чтобы сокрушить более мелких конкурентов», хотя сделки уже одобрил американский регулятор.

Facebook стал пятой компанией с капитализацией свыше 1 трлн долларов. До него это удавалось интернет-ретейлеру Amazon, материнской компании Google — Alphabet, а также Apple и Microsoft — капитализация двух последних гигантов уже больше 2 трлн долларов.

Facebook получает почти весь доход от персонализированной рекламы, которую показывают пользователям соцсети и Instagram. Компания также разрабатывает устройство для видеозвонков Portal, гарнитуры виртуальной реальности Oculus и умные очки, которые планирует представить в этом году.

Набрать в цене акциям Facebook мешали скандалы из‑за утечки данных, жалоб на фейковые новости в ленте и конфликта с Cambridge Analytica. Компания получила доступ к данным 87 млн пользователей соцсети и использовала их для таргетинга рекламы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Тогда Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов.