Лишь 3% россиян заявили, что готовы вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае. В мае 20% респондентов заявляли, что сделают прививку, чтобы отдохнуть за границей, передает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

19% планируют привиться вне зависимости от посещения черноморского побережья, а 53% не будут вакцинироваться при любых условиях. Издание отмечает, что мужчины охотнее соглашаются на прививку, чем женщины: категорически против нее 56% женщин и 52% мужчин.

Опрос проводился в конце июня. В нем приняли участие 1600 человек.

В Краснодарском крае с 1 августа в отели, гостиницы и санатории региона будут пускать только после предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Из‑за этого россияне отменили около 30% бронирований туров в Краснодарский край на июль и более 70% — на август.