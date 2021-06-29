Полиция пришла к журналистам «Проекта» за час до выхода расследования про главу МВД

29 июня около восьми утра полицейские пришли домой к корреспондентке «Проекта» Марии Жолобовой, чуть позже силовики явились к главреду Роману Баданину с обыском. Об этом издание сообщает в своем телеграм-канале.

В квартиру Жолобовой правоохранители пришли с требованием пусть их внутрь, журналистка отказала. К ней выехал адвокат от ОВД-Инфо Василий Кушнир.

К Баданину отправился адвокат от Центра защиты прав СМИ Анна Богатырева. Участковый не пускает Богатыреву в квартиру со словами, что «такие адвокатские корочки можно в переходе купить».

Заместителя главреда Михаила Рубина задержали возле дома Марии Жолобовой. В квартире родителей Рубина также проводится обыск, журналиста привезли туда же.

Мария Жолобова — автор многих резонансных расследований, среди них есть проект и про главу Чечни Рамзана Кадырова. Накануне «Проект» анонсировал на 29 июня выход ролика Жолобовой про дорогую недвижимость главы МВД Владимира Колокольцева.

В анонсе сообщалось, что Колокольцев записал на свою жену особняк на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около 200 млн рублей и квартиру на Ленинском проспекте примерно за 50 млн рублей.

Несмотря на обыски у журналистов, «Проект» опубликовал расследование на своем сайте и ютьюб-канале с заголовком «Портрет министра внутренних дел Владимира Колокольцева в кругу семьи и братвы». Некоторые пользователи отмечают, что страница издания работает с перебоями.