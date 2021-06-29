перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Миронов: в первый день системы QR-пропусков выручка ресторанов Москвы упала на 80% 13:34
Мэр Шадринска получит премию в 395 тыс. рублей. Эту должность он занял всего три дня назад 13:06
Запрет на рекламу алкоголя и нездоровой еды может привести к убыткам в 500 млрд долларов 12:10
Facebook стал пятой компанией в мире с капитализацией более 1 трлн долларов 12:10
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Умерли 652 человека — это максимум за пандемию
В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Умерли 652 человека — это максимум за пандемию 11:40
Только 3% россиян готовы привиться для отдыха в Сочи и Анапе. Для поездки за границу — уже 20% 10:56
«Дождь»: власти отказались привить 60% взрослых людей к сентябрю. В статистику включат переболевших 10:28
Полиция пришла к журналистам «Проекта» за час до выхода расследования про главу МВД 10:16
В системе QR-пропусков нашли уязвимость. Их подделывают через генератор кодов и фейковые «Госуслуги» 8:59
Певица Виктория Дайнеко будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива» 2:26
Chibis.Andrey/Instagram В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан»
В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан» 1:33
В Греции обнаружили украденные картины Пикассо и Мондриана 0:57
Моргенштерн пожертвовал более 10 млн рублей трехлетнему ребенку с СМА Вчера в 23:56
Netflix опубликовал трейлер хоррора «Улица страха. Часть 1: 1994» Вчера в 23:28
В Греции начались съемки сиквела «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом Вчера в 23:04
Limonka5/Flickr В Останкинскую башню попало 22 молнии за полтора часа грозы
В Останкинскую башню попало 22 молнии за полтора часа грозы Вчера в 22:11
Правительство Греции выделит по 150 евро молодым гражданам за прививку от COVID-19 Вчера в 21:56
YouTube заблокировал интервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем Вчера в 21:17
Врачи из Иркутска попросили ввести локдаун в регионе, чтобы «третья волна стала последней» Вчера в 21:14
Последствия суперливня в Москве, мюзикл по «Форсажу» и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
Отключить рекламу

«Дождь»: власти отказались привить 60% взрослых людей к сентябрю. В статистику включат переболевших

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:28

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом выслал в регионы новый план по вакцинации от COVID-19, в котором от местных властей требуют вместо 60% привить как минимум 30–35% взрослого населения к 1 сентября. Об этом «Дождю» рассказали источники в руководстве двух российских регионов.

Достигать нужного показателя будут за счет переболевших коронавирусом, а итоговая цифра в 60% — это число тех, кто подлежит вакцинации с учетом переболевших. Собеседники издания назвали план «более гибким»: чем больше людей переболело, тем меньше людей нужно привить. По новой методике число переболевших умножается на коэффициент: на одного переболевшего в среднем приходится еще три заразившихся, которые перенесли вирус в скрытой форме, а привитым считается тот, кто сделал хотя бы первый компонент вакцины.

В пресс-службах вице-премьера Татьяны Голиковой и Минздрава отрицают существование нового плана вакцинации. По словам источника, «все внутри признали», что достичь 60% реально примерно к концу года, но не к началу осени. Успех программы также зависит от плотности населения: источник в московском оперштабе сказал, что в столице план привить 60% не отменили. В регионах с меньшей плотностью населения этого не получится, уверяет источник из северной части страны.

Дедлайн 1 сентября, отмечает источник, выбрали потому, что это начало учебного года. Это связано с тем, что индийский штамм все тяжелее переносят дети и молодые люди.

Накануне Минздрав отчитался о 23 млн привитых россиян — это порядка 15% населения.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
Люди
Татьяна Голикова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить