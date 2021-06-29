«Дождь»: власти отказались привить 60% взрослых людей к сентябрю. В статистику включат переболевших

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом выслал в регионы новый план по вакцинации от COVID-19, в котором от местных властей требуют вместо 60% привить как минимум 30–35% взрослого населения к 1 сентября. Об этом «Дождю» рассказали источники в руководстве двух российских регионов.

Достигать нужного показателя будут за счет переболевших коронавирусом, а итоговая цифра в 60% — это число тех, кто подлежит вакцинации с учетом переболевших. Собеседники издания назвали план «более гибким»: чем больше людей переболело, тем меньше людей нужно привить. По новой методике число переболевших умножается на коэффициент: на одного переболевшего в среднем приходится еще три заразившихся, которые перенесли вирус в скрытой форме, а привитым считается тот, кто сделал хотя бы первый компонент вакцины.

В пресс-службах вице-премьера Татьяны Голиковой и Минздрава отрицают существование нового плана вакцинации. По словам источника, «все внутри признали», что достичь 60% реально примерно к концу года, но не к началу осени. Успех программы также зависит от плотности населения: источник в московском оперштабе сказал, что в столице план привить 60% не отменили. В регионах с меньшей плотностью населения этого не получится, уверяет источник из северной части страны.

Дедлайн 1 сентября, отмечает источник, выбрали потому, что это начало учебного года. Это связано с тем, что индийский штамм все тяжелее переносят дети и молодые люди.

Накануне Минздрав отчитался о 23 млн привитых россиян — это порядка 15% населения.