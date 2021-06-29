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Певица Виктория Дайнеко будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:26

Певица Виктория Дайнеко, известная как победительница телевизионного шоу «Фабрика звезд», выдвинет свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Артистка будет баллотироваться от партии «Зеленая альтернатива» вместо рэпера Славы КПСС, сообщило РИА «Новости».

«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — сказали в партии.

Вячеслав Машнов (настоящее имя Славы КПСС) в выборах принимать участие не будет. В мае он утверждал, что намерен баллотироваться, если «Зеленая альтернатива» его поддержит. «Там оказались очень хорошие ребята — все веганы, вегетарианцы», — говорил тогда рэпер.

«Зеленая альтернатива» была основана в 2019 году экоактивистом, членом Общественной палаты Московской области Русланом Хвостовым. Своим неформальным лидером партия называет художника Васю Ложкина.

Источники «Коммерсанта», близкие к администрации президента, говорили, что проект «Зеленой альтернативы» был согласован в Кремле. По данным «Ведомостей», малые партии нужны властям, чтобы «Единая Россия» получила дополнительные мандаты по партийным спискам. Это планируют сделать за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших пятипроцентный барьер.

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