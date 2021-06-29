перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан» 1:33
В Греции обнаружили украденные картины Пикассо и Мондриана 0:57
Моргенштерн пожертвовал более 10 млн трехлетнему ребенку с СМА Вчера в 23:56
Netflix опубликовал трейлер хоррора «Улица страха. Часть 1: 1994» Вчера в 23:28
В Греции начались съемки сиквела «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом Вчера в 23:04
limonka5/Flickr В Останкинскую башню попало 22 молнии за полтора часа грозы
В Останкинскую башню попало 22 молнии за полтора часа грозы Вчера в 22:11
Правительство Греции выделит 150 евро молодым гражданам за прививку от COVID-19 Вчера в 21:56
YouTube заблокировал интервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем Вчера в 21:17
Врачи из Иркутска попросили ввести локдаун в регионе, чтобы «третья волна стала последней» Вчера в 21:14
Последствия суперливня в Москве, мюзикл по «Форсажу» и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
Diana Polekhina/Unsplash Центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н»
Центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н» Вчера в 19:58
«Студию Лебедева» обвинили в сексизме из‑за анонса голосового помощника Альфа-банка Вчера в 19:25
В Псковской и Тамбовской областях ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 Вчера в 18:57
В КНДР обратили внимание на худобу Ким Чен Ына. Возможно, так глава государства ищет лояльность Вчера в 18:13
В Garage Screen стартует ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами Вчера в 17:58
Jay Wennington/Unsplash Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год
Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год Вчера в 17:52
Российские ученые выпустили первый в мире назальный спрей с антителами к возбудителям ОРВИ Вчера в 17:20
Инспекторы по недвижимости разбирают летнюю веранду Powerhouse. Она превышает законную площадь Вчера в 17:17
В петербургском «Манеже» открылась уличная выставка «Новые руины. Стекло» Вчера в 17:00
Минздрав: в России от коронавируса привилось около 15% населения Вчера в 16:54
Отключить рекламу

В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:33

В поселок Териберка в Мурманской области вновь вернулся муляж скелета кита, который можно было увидеть в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Семь лет назад конструкцию выкупил некий московский бизнесмен. Он забрал декорацию из Териберки и установил на лужайке у своего дома. В ноябре 2020 года Чибис рассказал, что муляж скелета кита удалось вернуть при содействии Правительства Москвы.

«Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», — рассказал губернатор.

Муляж скелета установили недалеко от одного из местных ресторанов на побережье Баренцева моря. Перед этим его отреставрировали. По словам Чибиса, над восстановлением декорации работали шестеро специалистов на протяжении четырех месяцев.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Ледяной драйв
Лиам Нисон снова в беде
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Люди
Андрей Звягинцев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить