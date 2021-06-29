В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан»

В поселок Териберка в Мурманской области вновь вернулся муляж скелета кита, который можно было увидеть в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Семь лет назад конструкцию выкупил некий московский бизнесмен. Он забрал декорацию из Териберки и установил на лужайке у своего дома. В ноябре 2020 года Чибис рассказал, что муляж скелета кита удалось вернуть при содействии Правительства Москвы.

«Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», — рассказал губернатор.

Муляж скелета установили недалеко от одного из местных ресторанов на побережье Баренцева моря. Перед этим его отреставрировали. По словам Чибиса, над восстановлением декорации работали шестеро специалистов на протяжении четырех месяцев.