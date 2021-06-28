Моргенштерн пожертвовал более 10 млн трехлетнему ребенку с СМА

Рэпер Моргенштерн запустил сбор средств для спасения трехлетнего мальчика по имени Илья, у которого диагностировано редкое генетическое заболевание — спинально-мышечная атрофия (СМА) 2 типа.

Музыкант пожертвовал более 10 млн рублей на лечение ребенка, а также призвал своих подписчиков и коллег присоединиться к акции. На призыв отозвались множество знаменитостей, например, Давид Манукян, Даня Милохин, Валя Карнавал и Егор Шип.

«Господа, мы запустили лучший челлендж за всю историю интернета, разве нет? Поддерживайте. Каждый рубль нужен», — сказал Моргенштерн.

Собранные деньги пойдут на укол «Золгенсма» стоимостью в 168 млн рублей. Его разрешают делать тем, чей вес составляет менее 13,5 кг. Это означает, что средства необходимо собрать быстро — у Ильи в запасе осталось всего 150 грамм.

За трое суток удалось собрать более 34 млн рублей. До челленджа рэпера сбор шел очень медленно, в сутки жертвовали менее 100 тыс.

Благотворительная акция Моргенштерна отличается тем, что все суммы что приходят на счет мамы Ильи и начинаются или заканчиваются на три шестерки. «666 — теперь наше любимое число», — написала женщина в инстаграме.