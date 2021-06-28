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В Греции начались съемки сиквела «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом

Дарья Мельникова
Вчера в 23:04

Режиссер и сценарист Райан Джонсон опубликовал первую фотографию со съемок «Достать ножи-2». Пока ничего неизвестно о следующем деле детектива Бланка (Дэниэл Крейг), но оно будет происходить в Греции.

«Первый день съемок очередного расследования Бенуа Бланка. Спасибо всем милым людям в Греции за то, что позволили нам совершить все эти убийства на их мирных берегах», — написал режиссер.

Первый фильм был посвящен расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харла Тромби. Его находят мертвым после празднования 85-летия. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бланк сомневается в этом и начинает допрашивать всех близких писателя. Он сразу понимает, что все приукрашивают свои отношение с покойным, кроме его медсестры, которая физически не выносит ложь.

В сиквеле появятся Дэйв Батиста («Стражи галактики»), Кэтрин Хан («Бруклин 9-9»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Жанель Моне («Скрытые фигуры»), Джессика Хенвик («Игра престолов»), Лесли Одом-младший («Гамильтон») и Кейт Хадсон («Маршалл»).

Когда состоится премьера пока неизвестно, но ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Ранее стриминговый сервис Netflix приобрел права на третью часть за 450 млн долларов. Сценаристом и режиссером станет Райан Джонсон.

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