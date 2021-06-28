В Греции начались съемки сиквела «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом

Режиссер и сценарист Райан Джонсон опубликовал первую фотографию со съемок «Достать ножи-2». Пока ничего неизвестно о следующем деле детектива Бланка (Дэниэл Крейг), но оно будет происходить в Греции.

«Первый день съемок очередного расследования Бенуа Бланка. Спасибо всем милым людям в Греции за то, что позволили нам совершить все эти убийства на их мирных берегах», — написал режиссер.