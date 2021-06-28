Правительство Греции выделит 150 евро молодым гражданам за прививку от COVID-19

Правительство Греции предоставит гражданам страны в возрасте до 26 лет по 150 евро за участие в вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило информагентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Полученные деньги молодые люди смогут потратить на покупку билетов на самолет, поезд или паром, аренду автомобиля, проживание в отелях или кемпингах, а также другие туристические услуги и посещение театров, музеев, кинозалов, концертов и археологических раскопок.

«Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможность. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали», — сказал Мицотакис в телеобращении.

Акция рассчитана на популяризацию вакцинации от COVID-19. Сейчас в стране ежедневно прививки делают порядка 100 тыс. человек. Власти Греции рассчитывают, что к концу июня будут привиты 35% граждан, а к концу июля — около 48%.