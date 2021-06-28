YouTube заблокировал интервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем

Видеоплатформа YouTube заблокировала по требованию Роскомнадзора интервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем. Об этом журналистка сообщила в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Видео, опубликованное в 2019 году, вошло в реестр запрещенной к распространению на территории России информации. Какова причина этого, неизвестно. Собчак предполагает, что претензии ведомства могут быть связаны с разговором о наркотиках.

В ходе беседы Макаревич рассказал о своем опыте употребления запрещенного вещества ЛСД. Музыкант в интервью заявил, что ЛСД — это не наркотик, а галлюциноген, который не вызывает привыкания. В этом Роскомнадзор, вероятно, усмотрел пропаганду наркотиков.

«Знакомые говорят, что РКН вообще после ситуации с Юрой (Дудем. — Прим. ред.) и его интервью с Моргенштерном и Ивангаем активно начали „мочить“ и блочить видосы», — написала Собчак.

Ранее на блогера Юрия Дудя завели административное дело из‑за роликов с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Дело заведено по статье 6.13 КоАП («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета»).