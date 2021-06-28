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В Останкинскую башню попало 22 молнии за полтора часа грозы

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:11

28 июня за полтора часа суперливня в Останкинскую башню попало 22 молнии. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) рассказали, что несмотря на грозу, телебашня работала в штатном режиме, теле- и радиовещание не прекращалось. Все посетители открытых наружных балконов были эвакуированы на закрытые смотровые площадки.

По данным синоптиков, во время сильного ливня выпало 70% месячной нормы осадков. Некоторые столичные улицы и станции метро были затоплены. Наиболее сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм).

Из‑за непогоды в Раменском районе упал башенный кран, а в Щелково от удара молнией взорвалась трансформаторная будка.

На севере столицы из‑за сильного ветра обрушилась часть крыши. На улице Правды на припаркованные автомобили упали деревянные перекрытия здания. Оборваны линии электропередачи.

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