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Дайджест

Последствия суперливня в Москве, мюзикл по «Форсажу» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:41

В России вакцинировались от коронавируса 23 млн человек. При населении в 144 млн человек это около 15% граждан.

В столице закончился «КовиВак». Записаться на прививку пока что не получится. Неделю назад препарат также исчез из пунктов вакцинации, но вернулся в гражданский оборот 25 июня.

В Москве во время суперливня выпало до 70% месячной нормы осадков. Некоторые столичные улицы и даже станции метро оказались затоплены. В городе наблюдался шквалистый ветер, срывавший крыши и ронявший строительные краны.

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США. Большинство рейсов будут летать из Москвы.

В Подмосковье подвели итоги розыгрыша квартиры среди вакцинированных. Определить победителя квартиры за 3 млн рублей помогли бумажные самолетики, пес Тейлор и рулон обоев. Власти пообещали разыграть еще одну жилплощадь.

С 28 июня по 4 июля в Петербурге состоится ежегодная международная научная конференция «Набоковские чтения». На ней ведущие набоковеды прочитают доклады и презентуют новые книги.

«Студию Артемия Лебедева» обвинили в сексизме из‑за анонса голосового помощника «Альфа-Банка». В описании проекта содержалась фраза, которая приравнивала женщин к котам и говорящей монете.

Фестиваль Metal Over Russia в Калужской области перенесли на 22–24 июля 2022 года из‑за коронавируса. Все купленные билеты будут действительны в следующем году.

В TikTok нашли больше 1700 роликов на тему суицида и «групп смерти». Данные передали в Роскомнадзор, а там пообещали их рассмотреть.

Джордж Мартин перепишет концовку «Игры престолов» в своем следующем романе. Писателя разочаровал финал популярного сериала. Вин Дизель поставит мюзикл по мотивам сюжета «Форсажа». Актер пока не решил, каким будет спектакль, но признался, что давно грезит о музыкальной версии фильма.

Вслед за «Тихим местом-2» рекорд кассовых сборов с начала пандемии побил «Форсаж-9». За первый уик-энд фильм собрал в американском прокате 70 млн долларов — почти в два раза больше предыдущего рекордсмена.

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