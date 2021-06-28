В Псковской и Тамбовской областях ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти Псковской и Тамбовской областей ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для 60% сотрудников сфер торговли, образования, здравоохранения и ЖКХ, а также работников кинотеатров и театров. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Соответствующие постановления подписали главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и глава управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Владимир Агафонов.

В частности, они обязали сделать прививки против COVID-19 гражданам, работающим в такси и общественном транспорте, на выставках и спортивных мероприятиях, в салонах красоты, детских игровых комнатах и концертных залах.

60% служащих должны получить первую дозу вакцины до 23 июля 2021 года в Псковской области и до 19 июля в Тамбовской области, а завершить вакцинацию необходимо до 13 и 15 августа соответственно.

Новые требования, как отметили в Роспотребнадзоре, связаны с ростом числа заболевших на 62,1% в Псковской области и на 70% в Тамбовской области. Ранее к обязательной вакцинации прибегли уже около 20 регионов России.