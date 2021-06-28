«Студию Лебедева» обвинили в сексизме из‑за анонса голосового помощника Альфа-банка

«Студия Артемия Лебедева» разработала и опубликовала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника Альфа-банка. Его анонс вызвал шквал критики и обвинений в сексизме.

В описании проекта содержалась фраза: «Клиенты банка — серьезные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой». Она вызвала возмущение у пользователей соцсетей.

«Альфа-банк меня как женщину не считает своим серьезным клиентом, приравнивая к котику и монете. Мерзко. (Они уже убрали про женщин, перепугавшись, но осадочек остался.) Я ваш клиент, Альфа-банк. Но, похоже, уже бывший. Несерьезный вы банк», — написала журналистка Наталья Радулова.