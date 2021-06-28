перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Студию Лебедева» обвинили в сексизме из‑за анонса голосового помощника Альфа-банка 19:25
В Псковской и Тамбовской областях ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 18:57
В КНДР обратили внимание на худобу Ким Чен Ына. Возможно, так глава государства ищет лояльность 18:13
В Garage Screen стартует ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами 17:58
Jay Wennington/Unsplash Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год
Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год 17:52
Российские ученые выпустили первый в мире назальный спрей с антителами к возбудителям ОРВИ 17:20
Инспекторы по недвижимости разбирают летнюю веранду Powerhouse. Она превышает законную площадь Обновлено в 17:17
В петербургском «Манеже» открылась уличная выставка «Новые руины. Стекло» 17:00
Минздрав: в России от коронавируса привилось около 15% населения 16:54
«Форсаж-9» побил кассовый рекорд «Тихого места-2» с начала пандемии, собрав в США 70 млн долларов 16:39
Пресс-материалы В Петербурге пройдет первая «Коктейльная неделя» от барной команды El copitas
В Петербурге пройдет первая «Коктейльная неделя» от барной команды El copitas 16:12
Движение поездов на Филевской линии приостановили из‑за суперливня 15:50
Мария Мотузная пожаловалась на нарушения в больнице. Ее вызвал врач и пригрозил уголовным делом 15:33
В Петербурге пройдет научная конференция «Набоковские чтения» 15:19
Эксперты назвали TikTok главным распространителем суицидального контента в сети 15:00
Телеканал «360»/YouTube В Подмосковье разыграли квартиру среди вакцинированных. Победителя определил пес Тейлор и самолетики
В Подмосковье разыграли квартиру среди вакцинированных. Победителя определил пес Тейлор и самолетики 14:12
Вин Дизель планирует поставить мюзикл по мотивам «Форсажа» 14:08
Илон Маск разбогател почти на 10 млрд долларов за неделю 13:36
Джордж Мартин перепишет концовку «Игры престолов». Сериальный финал его разочаровал 12:32
В России выявили 21 650 новых случаев COVID-19 11:56
Отключить рекламу

«Студию Лебедева» обвинили в сексизме из‑за анонса голосового помощника Альфа-банка

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:25

«Студия Артемия Лебедева» разработала и опубликовала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника Альфа-банка. Его анонс вызвал шквал критики и обвинений в сексизме.

В описании проекта содержалась фраза: «Клиенты банка — серьезные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой». Она вызвала возмущение у пользователей соцсетей.

«Альфа-банк меня как женщину не считает своим серьезным клиентом, приравнивая к котику и монете. Мерзко. (Они уже убрали про женщин, перепугавшись, но осадочек остался.) Я ваш клиент, Альфа-банк. Но, похоже, уже бывший. Несерьезный вы банк», — написала журналистка Наталья Радулова.

После обвинений в сексизме текст на сайте исправили, убрав слово «женщина», а в Альфа-банке заявили, что они категорически не согласны с высказыванием своего партнера.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Альфа-банк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить