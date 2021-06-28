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В КНДР обратили внимание на худобу Ким Чен Ына. Возможно, так глава государства ищет лояльность

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:13

Телевидение Северной Кореи выпустило репортаж, посвященный худобе главы государства Ким Чен Ына. Политологи предположили, что так он хочет сыскать лояльность у народа в непростое для КНДР время, пишет Reuters.

В интервью житель Пхеньяна говорит, что «истощенный вид нашего уважаемого генерального секретаря разбивает сердца народа». «Все говорят, как у них сразу навернулись слезы», — добавил он. Северокорейский лидер не появлялся на публике почти месяц. Аналитики отметили, что часы на его запястье затянуты сильнее, чем раньше.

Неясно, чем вызвана худоба Ким Чен Ына — болезнью или желанием прийти в форму — и каковы намерения государственной пропаганды. Эксперты отмечают, что операторы специально подобрали оптику, подчеркивающую худобу главы КНДР.

«Наиболее вероятная причина, почему пресса подняла тему снижения веса Ким Чен Ына, на мой взгляд, связана с продолжающимися ограничениями из‑за COVID-19», — заявил исследователь Кореи Чад Кэрролл. По его мнению, в этом есть «пропагандистская ценность» — показать, что он тоже переживает нехватку продовольствия в стране.

Ким Чен Ын признает «напряженную» продовольственную ситуацию в Северной Корее. Она может ухудшиться, если этот год будет неурожайным, и это усугубит экономические проблемы на фоне жестких ограничений, которые практически полностью исключили внешнюю торговлю.

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