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Минздрав: в России от коронавируса привилось около 15% населения

Виктория Шанина
Сегодня в 16:54

В России прошли вакцинацию от COVID-19 23 млн человек. При населении в 144 млн человек это порядка 15% граждан, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

Изначально ведущий передачи Владимир Познер со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову заявил, что в стране привились 20,7 млн человек. Мурашко поправил его, назвав число вакцинированных на 2,3 млн больше.

Министр здравоохранения добавил, что считает мягкими ограничительные меры в России. Правительство обсуждало более серьезные антикоронавирусные правила, и «они начали реализовываться».

«Есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <…> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему‑то у нас вызывает ощущение, что нас в чем‑то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — добавил Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что желающих привиться от коронавируса в столице стало в 10 раз больше. За сутки на вакцинацию записалось 60 тыс. человек, хотя еще недавно этот показатель не превышал 6000.

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