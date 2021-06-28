Мария Мотузная пожаловалась на нарушения в больнице. Ее вызвал врач и пригрозил уголовным делом

Блогер и активистка Мария Мотузная опубликовала в своем твиттере пост, где указала на нарушения в Мариинской больнице Петербурга. Врач вызвал девушку на осмотр и пригрозил попаданием под уголовную ответственность. Первый пост Мотузная опубликовала 27 июня. По ее словам, левый мужчина зашел в палату и начал, «как в поезде», предлагать пенсионерам китайский массажер за 1500 рублей. У него была спущена маска, хотя в больнице действует «ковидный режим».

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Активистка отметила, что в этот же день ее молодой человек пытался передать через охранника воду. Он отказал, потому что «коронавирус, не положено». Позже в палату зашла медсестра, которая сказала, что охрана разрешила ей пройти без пропуска, а ворота были открыты нараспашку. Затем Марию Мотузную вызвал врач на осмотр. После процедуры он заявил, что девушка нарушила федеральный закон, опубликовав фото в больнице без разрешения администрации. По его словам, Мария может попасть под уголовную ответственность. Вопрос о нарушениях со стороны больницы медик проигнорировал.