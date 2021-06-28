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В Петербурге пройдет первая «Коктейльная неделя» от барной команды El copitas

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:12

С 5 по 11 июля в Петербурге пройдет коктейльный форум Cocktail Week 2021 от барной команды El copitas. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в виде недельного интенсива с обучающими лекциями, развлекательными тату-шоу, вечеринками и круизом по ночной Неве. Среди участников одни из лучших барменов страны, а также совладельцы и бартендеры всемирно известных баров — Реми Сэвидж (A Bar with Shapes for a Name), Манолис Лукиардопулос (Odori Vermuteria Di Atene), Мариан Беке (The Gibson Bar) и Никос Бакоулис (The Clumsies).

В мероприятии примут участие 30 российских коктейльных баров: «Цветочки», «Полторы комнаты», El copitas, Paloma cantina, Tagliatella Caffe, Merula, Imbibe Cocktail Bar, Made in China, Ultramen, Xander, St Martin, «Такты», Arka, «Пирс 28», Ognivo и другие заведения.

В программу входят образовательный лекторий от международных спикеров, BBQ-вечеринка, благотворительная программа Speed Rack, похмельный бранч на закрытии в «К-30» и другие события.

Помимо этого, в городе пройдут кинопоказы в кинотеатрах «Родина» и «Дом кино», вечеринки в пространствах — от Third Place до «Дома мод», а в магазине «Подписные издания» появится специальная барная литература.

Подать заявку на участие, узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

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