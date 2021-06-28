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В Петербурге пройдет научная конференция «Набоковские чтения»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:19

С 28 июня по 4 июля на городских площадках Петербурга пройдет ежегодная международная научная конференция «Набоковские чтения». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

28 июня, в 19.00, фестиваль откроет презентация книги «Молчание любви» и лекция поэта, переводчика и автора предисловия Валерия Шубинского. Он расскажет о жизни и творчестве российского писателя Владимира Набокова. Мероприятие состоится в Доме детской книги, зарегистрироваться можно здесь.

30 июня, в 19.00, в книжном магазине «Во весь голос» презентуют книгу Брайана Бойда «По следам Набокова». Работы Бойда вывели набоковедение на новый уровень, в его книгах творчество писателя предстает как единая система, где каждая часть становится целым. Презентация пройдет при участии главного редактора издательства «Симпозиум» Александра Кононова и главного редактора журнала «Прочтение» Полины Бояркиной.

С 1 по 3 июля, в 16.00, в онлайн-формате пройдут доклады ведущих исследователей творчества Набокова, таких как Александр Долинин, Михаил Вайскопф, Елена Толстая, Вера Полищук и Ольга Дмитриенко. А 2 июля состоится круглый стол «Набоков и неопределенность» при участии Присциллы Мейер, Александра Долинина, Михаила Мейлаха и Веры Полищук, модератор — Данила Сергеев. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

4 июля состоится закрытая авторская экскурсия научного сотрудника ИРЛИ РАН Татьяны Пономаревой по набоковским местам в Санкт-Петербурге. Количество мест на экскурсии всего десять. О регистрации на мероприятие организаторы объявят позже на сайте.

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