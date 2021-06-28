Вин Дизель планирует поставить мюзикл по мотивам «Форсажа»

Дизель пока не решил, поставит ли мюзикл в театре или снимет как продолжение фильмов. Идею музыкальной версии ленты о гонщиках, по его словам, он обдумывает давно.

Американский актер Вин Дизель хочет поставить мюзикл, основанный на сюжете кинофраншизы «Форсаж». Об этом он рассказал в «Шоу Келли Кларксон».

«Форсаж» — франшиза, которая рассказывает историю о гонщике по имени Доминик Торетто и его семье. Главную роль в фильме играет Вин Дизель. В мае вышла уже девятая часть картины, она собрала 120 млн долларов за неделю в прокате.

Всего создатели намерены выпустить 11 частей. Начало продакшена последних двух запланировано на январь 2022 года.