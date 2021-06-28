В Подмосковье разыграли квартиру среди вакцинированных. Победителя определил пес Тейлор и самолетики

Подмосковные власти разыграли среди вакцинированных новую квартиру в Серпухове площадью 74,9 квадратного метра. Победителя розыгрыша «Вакцина — наша, квартира — ваша» определили в эфире телеканала «360».

Новым владельцем квартиры примерной стоимостью 3 млн рублей стал некий Виктор Петрович Ш. Его победный номер определили несколько розыгрышей. Первый номер участникам огласили после того, как дети запустили бумажные самолетики. Следующие цифры определил пес Тейлор: перед ним поставили пронумерованные миски с кормом, ему оставалось лишь подойти к одной из них.