В Подмосковье разыграли квартиру среди вакцинированных. Победителя определил пес Тейлор и самолетики

Подмосковные власти разыграли среди вакцинированных новую квартиру в Серпухове площадью 74,9 квадратного метра. Победителя розыгрыша «Вакцина — наша, квартира — ваша» определили в эфире телеканала «360».
Новым владельцем квартиры примерной стоимостью 3 млн рублей стал некий Виктор Петрович Ш. Его победный номер определили несколько розыгрышей. Первый номер участникам огласили после того, как дети запустили бумажные самолетики. Следующие цифры определил пес Тейлор: перед ним поставили пронумерованные миски с кормом, ему оставалось лишь подойти к одной из них.
На третьем этапе ведущий ударил по боксерской груше, определяющей силу. На заключительном этапе организаторы с помощью рулона обоев, рулетки и 10 шариков огласили последние цифры.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова пообещала провести еще один розыгрыш квартиры среди привитых жителей Подмосковья. «С учетом такого роста заинтересованности мы в конце июня разыграем еще одну квартиру в ближнем Подмосковье, в 15 километрах от МКАД. Про округ скажем позже», — заявила она.
В Москве среди вакцинированных разыгрывают пять автомобилей. Первого победителя выбрали 23 июня.