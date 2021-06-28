Эксперты назвали TikTok главным распространителем суицидального контента в сети

TikTok признали главным распространителем контента о суициде в интернете. В китайской соцсети нашли больше 1700 роликов про самоубийство и группы смерти, а аудитория таких видео превышает 580 тыс. человек. Данными с «Известиями» поделилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

В выборку за 2021 год попали «ВКонтакте», Instagram, Facebook, TikTok и другие крупные соцсети. В качестве ориентиров эксперты выбрали 12 наиболее популярных хештегов, связанных с суицидом и «группами смерти». По итогам исследования выяснилось, что лайков, комментариев и шеров у подобного контента больше всего в сервисе коротких видео.

В Instagram за три месяца обнаружили 250 публикаций с вовлеченностью около 22 тыс. человек. В Facebook за тот же период нашли лишь 30 записей, а в «ВКонтакте» — 150, их увидели только 50 пользователей.

Роскомнадзор принял к рассмотрению просьбу ассоциации «принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями».

В пресс-службе TikTok заявили изданию, что удаляют более 90% роликов на тему суицида сразу после опубликования или через 24 часа. Модераторы соцсети также стерли видео, которые представили эксперты.