Джордж Мартин перепишет концовку «Игры престолов». Сериальный финал его разочаровал

Джорджа Мартина разочаровал финал сериала «Игра престолов», снятого по мотивам его цикла «Песнь льда и пламени». В следующем томе писатель напишет другую концовку, рассказал он в интервью WTTW.

Мартин удивлен столь быстрому производству шоу: за все время, что сериал шел в эфире, он успел опубликовать только одну книгу. «Пятая книга вышла в 2011 году, когда сериал только вышел. У меня было преимущество в пять книг, а, как вы знаете, это гигантские произведения. Я понятия не имел, что они догонят и перегонят меня», — сказал он.

Писатель добавил, как по мере отставания от шоу он чувствовал, что они «идут в разных направлениях».

На данный момент HBO работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов». В их числе приквелы и некие дополнительные программы.