В Москве второй раз за неделю закончился «КовиВак». Вакцинацию приостановили

В Москве второй раз за неделю закончилась вакцина «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. Запись на вакцинацию от COVID-19 приостановили, следует из страницы записи на прививание на сайте мэра Москвы.

«Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении.

В прошлый раз «КовиВак» закончился 22 июня. Тогда также приостановили запись на прививку. Препарат поступил в пункты вакцинации только 25 июня.

«КовиВак» одобрили в феврале 2021 года. В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» он является цельновирионной вакциной, которая содержит в себе цельный, но инактивный вирус SARS-CoV-2, а не его части.