Синоптики пообещали «суперливень» в Москве 28 июня

Ближе к вечеру 28 июня в Москве может начаться ливень, с которым выпадет до 70% месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости».

«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 мм осадков», — рассказал Тишковец.

Синоптик назвал такое явление «суперливнем» и предупредил, что самые опасный период — это часы с 15.00 до 21.00. Вместе с ливнем ожидается шквалистый ветер до 20-26 метров в секунду. Местами пройдет град диаметром до 3–6 см.

«Это не учебная тревога, это боевая тревога», — заявил Тишковец. Он добавил, что при «такой скорострельности ливней» могут произойти локальные подтопления в углублениях, низинных формах рельефа и там, где есть проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.

Накануне другой сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков назвал понедельник (28 июня) последним днем жары в Москве. Уже во вторник максимальная температура составит +25, а в четверг, пятницу и субботу будет держаться в пределах +23-25 градусов. Вместе с понижением температуры начнутся грозы и кратковременные дожди.