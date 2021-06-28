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Россия возобновляет авиасообщение с США, Бельгией, Италией, Ирландией и еще четырьмя странами

Виктория Шанина
Сегодня в 8:50

С 28 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение еще с восемью странами. Среди них Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Северная Македония и США, пишет РИА «Новости».

В Бельгию можно будет попасть только рейсом Москва — Брюссель, который будет отправляться четыре раза в неделю. Также по четыре рейса еженедельно будет доступно из Москвы в Болгарию, следующими в Софию, Варну и Бургас. По одному разу в неделю в страну будут летать самолеты из других российских городов.

Дважды в неделю из Москвы можно будет улететь в Амман или Акабу (Иордания). Столько же рейсов будут отправляться из столицы в Дублин (Ирландия). Италия будет пускать самолеты в Рим, Милан, Венецию и Неаполь. С частотой два рейса в неделю возобновится авиасообщение по маршрутам из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк.

На Кипр теперь можно отправиться рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю) и Москва — Пафос (три раза). Из других городов России разрешены полеты с частотой два рейса в неделю. Также разрешен один рейс в неделю в Скопье (Северная Македония).

В марте 2020 года из‑за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С августа прошлого года международные рейсы начали постепенно возобновляться.

К середине марта 2021-го власти разрешили полеты в Германию, Узбекистан, Сирию, Шри-Ланку, Таджикистан и Венесуэлу. Со 2 июня возобновилось авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня открылись рейсы с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.

Также на данный момент вылететь из страны можно в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Сербию, Южную Корею, Японию, Финляндию, Индию, Грецию, Сингапур, Германию, Исландию, Мексику, Португалию, Турцию, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту и ряд других государств.

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