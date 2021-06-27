Секретаря новосибирского отделения «Единой России» задержали по подозрению в педофилии

По подозрению в педофилии в Новосибирской области задержали помощника депутата заксобрания и исполнительного секретаря Краснозерского отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает Ngs со ссылкой на самого депутата.

«Когда утром мне стали поступать первые сообщения, я подумал, что запредельный фейк. Даже учитывая, что впереди выборы и „чернуха“ вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение», — цитирует Ngs источник.

Подозреваемый воспитывал сына своей погибшей сестры. У ребенка обнаружили «серьезные проблемы со здоровьем». Кроме того, мужчина являлся главной местного Российского движения школьников (РДШ).

Помощника, по словам депутата, уже отстранили от должности. «В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах», — сказал политик.