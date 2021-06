Вспышка заражений в детском лагере, авария на «Тур де Франс» и другие новости дня

Власти Бурятии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для 10 категорий граждан, среди которых студенты и пожилые люди. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается уже больше месяца.

В детском лагере «Байлак» в Туве зафиксировали вспышку заражения COVID-19. ПЦР-тест показал положительный результат у 66 детей и 8 сотрудников.

Митрополит Иларион заявил, что беременность в результате изнасилования не может стать причиной для аборта. По его мнению, «человеческая жизнь имеет абсолютную ценность» и не зависит от обстоятельств зачатия.

Во время гонки «Тур де Франс» болельщица с плакатом спровоцировала масштабную аварию: она случайно сбила велосипедиста, а тот повалил других участников. Гонщики получили травмы разной степени тяжести.

Владимир Путин продлил льготную ипотеку еще на год — до 1 июля 2022 года. Максимальный размер кредита — 3 млн рублей, ставка составит не более 7% годовых.

В Москве зафиксировали температурный рекорд 27 июня — +33,6 градуса. В понедельник ожидается последний день жары, затем начнутся кратковременные дожди и грозы.

Сестра бизнесмена Олега Бурлакова, погибшего от коронавируса, потребовала от СК и прокуратуры начать проверку лечения брата. Она сомневается в компетентности врачей и сотрудников морга.

На комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы из‑за ксенофобных шуток. Нападавшим пообещали денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Twitter удалил картинку из аккаунта Зака Снайдера со сценой орального секса Бэтмена и Женщины-кошки, сославшись на нарушение авторских прав. Юристы отмечают, что об этом могла попросить DC, ведь режиссер и есть правообладатель.

Фронтмен The Cure Роберт Смит записал ремикс на трек «How Not to Drown» группы Chvrches. В создании оригинальной версии песни, которая вышла в начале июня, музыкант также участвовал.