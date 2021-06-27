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Patrick/Unsplash Греция обяжет всех россиян сдавать тест на коронавирус при въезде в страну
Греция обяжет всех россиян сдавать тест на коронавирус при въезде в страну 22:04
Секретаря новосибирского отделения «Единой России» задержали по подозрению в педофилии 21:01
Вспышка заражений в детском лагере, авария на «Тур де Франс» и другие новости дня 19:30 Дайджест
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За день в Москве установили сразу два температурных рекорда. После них начнется гроза 16:46
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В московском МФЦ полицейские выволокли женщину без маски на лице. Она пожаловалась на них в СК и МВД Обновлено в 16:08
Twitter удалил картинку из аккаунта Зака Снайдера со сценой орального секса Бэтмена и Женщины-кошки 15:45
Yura Chizhik/Flickr Путин продлил льготную ипотеку со ставкой не более 7% на год. Максимальный размер — 3 млн рублей
Путин продлил льготную ипотеку со ставкой не более 7% на год. Максимальный размер — 3 млн рублей 14:24
На стендапера Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после обвинений в ксенофобии 13:42
Умерла заслуженная артистка России Наталья Попова 13:15
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Синоптики: жара в Москве спадет ко вторнику 12:12
sumanley/Pixabay В России выявили 20 538 случаев COVID-19 за последние сутки
В России выявили 20 538 случаев COVID-19 за последние сутки 11:33
В Бурятии, единственном регионе с локдауном, обязали вакцинировать студентов и пожилых 11:22
В Туве в детском лагере массовое заражение COVID-19. Изолировано больше 70 человек 10:43
На «Тур де Франс» болельщица с плакатом случайно сбила велосипедиста. За ним попадали все остальные 10:13
В РПЦ не считают изнасилование поводом для аборта 9:31
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Вспышка заражений в детском лагере, авария на «Тур де Франс» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 19:30

Власти Бурятии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для 10 категорий граждан, среди которых студенты и пожилые люди. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается уже больше месяца.

В детском лагере «Байлак» в Туве зафиксировали вспышку заражения COVID-19. ПЦР-тест показал положительный результат у 66 детей и 8 сотрудников.

Митрополит Иларион заявил, что беременность в результате изнасилования не может стать причиной для аборта. По его мнению, «человеческая жизнь имеет абсолютную ценность» и не зависит от обстоятельств зачатия.

Во время гонки «Тур де Франс» болельщица с плакатом спровоцировала масштабную аварию: она случайно сбила велосипедиста, а тот повалил других участников. Гонщики получили травмы разной степени тяжести.

Владимир Путин продлил льготную ипотеку еще на год — до 1 июля 2022 года. Максимальный размер кредита — 3 млн рублей, ставка составит не более 7% годовых.

В Москве зафиксировали температурный рекорд 27 июня — +33,6 градуса. В понедельник ожидается последний день жары, затем начнутся кратковременные дожди и грозы.

Сестра бизнесмена Олега Бурлакова, погибшего от коронавируса, потребовала от СК и прокуратуры начать проверку лечения брата. Она сомневается в компетентности врачей и сотрудников морга.

На комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы из‑за ксенофобных шуток. Нападавшим пообещали денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Twitter удалил картинку из аккаунта Зака Снайдера со сценой орального секса Бэтмена и Женщины-кошки, сославшись на нарушение авторских прав. Юристы отмечают, что об этом могла попросить DC, ведь режиссер и есть правообладатель.

Фронтмен The Cure Роберт Смит записал ремикс на трек «How Not to Drown» группы Chvrches. В создании оригинальной версии песни, которая вышла в начале июня, музыкант также участвовал.

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