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Сестра умершего от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова попросила СК проверить его лечение

Виктория Шанина
Сегодня в 17:19

Следственный комитет и прокуратуру попросили проверить врачей умершего от коронавируса бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова. Письмо с требованием направила сестра погибшего Вера Казакова, сообщает «Дождь».

Прокуратуру города Одинцово Казакова попросила проверить законность действий сотрудников морга медицинского центра «Лапино-4», где лечился Бурлаков. Заведение отказалось выдать тело бизнесмена сестре и передало представителям жены, с которой он разводился.

Девушка полагает, что супруга планирует вывезти тело Олега Бурлакова в Канаду или кремировать, тогда как сам Бурлаков хотел быть похороненным на Серафимовском мемориальном кладбище в Петербурге, где покоятся его родители. Родственники погибшего хотят исполнить его последнюю волю.

В СК Вера Казакова обратилась с просьбой провести расследование обстоятельств смерти ее брата. Она подозревает, что лечение могло не соответствовать заболеванию.

О смерти Олега Бурлакова стало известно 26 июня. Его пресс-секретарь Мария Ионочкина заявила, что Бурлаков не так давно приехал в Москву из Монако, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Врачи обнаружили, что он уже заболел коронавирусом и начали лечение.

Состояние бизнесмена оценивалось в 650 млн долларов. Бурлаков владел фабрикой Terpentin, компанией «Импульс» и частично Стройлесбанком.

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