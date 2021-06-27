Twitter удалил картинку из аккаунта Зака Снайдера со сценой орального секса Бэтмена и Женщины-кошки

Сам твит по-прежнему доступен, но вместо оригинальной картинки отображается предупреждение: «Это изображение удалено по просьбе правообладателя». Однако другого такого изображения не существует, то есть Снайдер и есть правообладатель.

Администрация Twitter удалила изображение с оральным сексом между Бэтменом и Женщиной-кошкой, которое Зак Снайдер выложил у себя в профиле с подписью «Канон». Причина — нарушение авторских прав.

Юристы предполагают, что это студия DC могла попросить руководство соцсети удалить картинку — это возможно, ведь вселенная принадлежит именно ей, поэтому она может удалять арты, опубликованные без их согласия.

«Друзья, если я иду вперед, идите за мной! Если я отступлю, убейте меня! Если я умру, отомстите за меня!», — написал в ответ Снайдер, делая отсылку к знаменитой фразе Анри де ла Рошжаклен из времен Французской революции.

В середине июля один из сценаристов анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн» Джастин Халперн рассказал, что DC отклонила сцену орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в третьем сезоне шоу. Пользователи соцсетей оперативно отреагировали на новость и сделали из нее мем, а режиссер выложил свою видение сцены.