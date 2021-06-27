Владимир Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Ставка не должна превышать 7%, а максимальный размер кредита — 3 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент также поручил кабмину расширить программу: семьям с детьми, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, предоставят возможность ипотечного кредитования по ставке 6% годовых до конца выплат. Она закончится 31 декабря 2023 года. Максимальная сумма покупки жилья или рефинансированных кредитов составит 6 млн рублей, для жителей Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей.

О продлении программы льготного кредитования Путин объявил на ПМЭФ-2021.