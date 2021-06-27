Умерла заслуженная артистка России Наталья Попова

В возрасте 73 лет скончалась заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на петербургский театр «Балтийский дом».

«26 июня не стало дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля „Восемь любящих женщин“ <…> много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в сообщении театра.

Руководство и коллеги Поповой выразили соболезнования близким и друзьям актрисы. Причина смерти не сообщается.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде, в 1971 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Первые пять лет после выпуска Попова играла в Ленинградском ТЮЗе, а затем начала работать в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, который сейчас называется «Балтийский дом».

Большую известность Поповой принесла главная роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Актриса играла в спектаклях «Фауст», «Чайка», и «Мертвые души», а также снималась в ряде кинокартин, таких как сериал «Улица» и фильм «Наш бронепоезд».