На стендапера Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после обвинений в ксенофобии

На белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после «нескольких тысяч угроз». Его обвиняют в ксенофобии и русофобии после слов на юмористической программе «Разгоны», распространившихся в сети. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
В передаче он рассказывает о сложностях южного человека при аренде квартиры в Москве и о том, как к ним относится арендодатель. Минутный фрагмент его речи, по его словам, вырвали из контекста.
Денежное вознаграждение за нападения составило 50 тыс. рублей. К зданию правительства Пензенской области вышел человек с одиночным пикетом, называющий комика «врагом русского народа». Он обвинил соцсети в том, что они не регулируют контент в сообществах. Именно там, утверждает комик, «провоцировали людей, манипулируя их чувствами».
Мирзализаде выложил ролик со своего выступления, где подробно объясняет свою позицию.
Помимо стендапа, Мирзализаде является креативным продюсером ютьюб-проектов Stand-up Club № 1, ведущим «Вечернего перископа», шоу «Вечервечер» и «Порараз бирацца». В Москву он переехал из Беларуси, чтобы откосить от армии.