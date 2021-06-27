На стендапера Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после обвинений в ксенофобии

На белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после «нескольких тысяч угроз». Его обвиняют в ксенофобии и русофобии после слов на юмористической программе «Разгоны», распространившихся в сети. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

В передаче он рассказывает о сложностях южного человека при аренде квартиры в Москве и о том, как к ним относится арендодатель. Минутный фрагмент его речи, по его словам, вырвали из контекста.