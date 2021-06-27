Синоптики: жара в Москве спадет ко вторнику

Температура воздуха в Москве на следующей неделе (28 июня — 4 июля) составит +23-25 градусов. Жара в столице спадет ко вторнику, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Вместе с понижением температуры начнутся грозы и кратковременные дожди. В понедельник ожидается последний день жары, температура может подняться до +33 градусов.

«Во вторник уже максимальная температура +25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах +23-25 градусов», — сказал Синенков.

По прогнозам среда, четверг и пятница пройдут без особых осадков. Понедельник, четверг и суббота будут сопровождаться дождями.

Аномальная жара в Москве началась еще в конце мая. 18 числа синоптики зафиксировали +29,2 градуса, что стало максимумом с 1897 года. 22 июня в городе был побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений.