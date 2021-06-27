В России выявили 20 538 случаев COVID-19 за последние сутки

В России за последние сутки выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом — на 1 127 меньше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием.

В Москве суточный прирост снизился по сравнению с предыдущим днем — с 8 457 человек до 6 723. В Подмосковье за сутки выявили 2 608 заразившихся коронавирусом — это максимум с начала пандемии.

По числу заболевших следом идут Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Крым, Воронежская и Свердловская области. Меньше всего случаев зафиксировано в Чукотском автономном округе — 3.