В России выявили 20 538 случаев COVID-19 за последние сутки

В России за последние сутки выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом — на 1 127 меньше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием.
В Москве суточный прирост снизился по сравнению с предыдущим днем — с 8 457 человек до 6 723. В Подмосковье за сутки выявили 2 608 заразившихся коронавирусом — это максимум с начала пандемии.
По числу заболевших следом идут Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Крым, Воронежская и Свердловская области. Меньше всего случаев зафиксировано в Чукотском автономном округе — 3.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 451 291. За последние сутки вылечились 12 728 человек, за все время — 4 956 714. За сутки умерли 599 заболевших, за весь период — 133 282.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 180,7 млн человек, 3,9 млн из них умерли. 24 июня Россия опередила Турцию по числу случаев заболевания и заняла 5-е место в мире, однако 27 июня вновь вернулась на 6-ю строчку. На первом — США (33,6 млн), за ними идут Индия (30,2 млн), Бразилия (18,3 млн) и Франция (5,8 млн). В Турции за все время зафиксировали 5,4 млн случаев коронавируса.