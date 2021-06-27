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В Бурятии, единственном регионе с локдауном, обязали вакцинировать студентов и пожилых

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:22

Власти Бурятии ввели обязательную вакцинацию 10 категорий граждан, среди которых студенты и пожилые люди старше 65 лет. Республиканский Роспотребнадзор объяснил решение тем, что эти жители «подвержены наибольшему риску инфицирования».

Согласно заявлению, руководства вузов должны обеспечить учащихся вакцинацией, как и работодатель в сферах услуг, образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ — 60% своих сотрудников. Кто отвечает за прививание пожилых, не уточняется.

«Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике», — заключил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. На людей с противопоказаниями мера не распространяется.

27 июня в республике начался локдаун. В этот период будут работать только продуктовые магазины, общественный транспорт, жизнеобеспечивающие службы и СМИ. Допуск в места массового отдыха закрыт, а детям до 14 лет разрешено выходить на улицу только со взрослыми. Режим закончится 11 июля.

По информации властей, обстановка в регионе ухудшается уже больше месяца.

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