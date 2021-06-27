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В Туве в детском лагере массовое заражение COVID-19. Изолировано больше 70 человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:43

В детском лагере «Байлак» на берегу озера Чагытай в Туве зафиксировали вспышку заражений коронавирусом. ПЦР-тест показал положительный результат у 66 детей и 8 сотрудников лагеря, следует из сообщения на сайте республиканского Минздрава.

Первое заражение зарегистрировали у одного из отдыхающих, после чего провели дезинфекционную обработку. Всех заразившихся изолировали в здании аграрного лицея, а людей с отрицательным тестом расположат в в общежитии строительного техникума.

Роспотребнадзор начала проверку детского лагеря. Известно, что «Байлак» работал с 75% наполняемостью, в нем находилось 174 ребенка и 33 сотрудника. Перед открытием весь персонал протестировали на COVID-19. После сообщений о первом случае заражения врио главы республики Владислав Ховалыг поручил усилить профилактические мероприятия в лагере, добавил ТАСС.

Следственный комитет проверят «Байлак» по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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