На «Тур де Франс» болельщица с плакатом случайно сбила велосипедиста. За ним попадали все остальные

Во время велосипедной гонки «Тур де Франс» болельщица стала случайным виновником масштабной аварии, в результате которой гонщики получили травмы разной степени тяжести. Один из них, немецкий велогонщик команды DSM Яша Зюттерлин, сошел с дистанции. Об этом передает SWR.

Зрительница с большим самодельным плакатом позировала на камеры на краю узкой дороги, когда мимо проезжали спортсмены. Плакат зацепил ехавшего по правой стороне трассы Тони Мартина. Велосипедист упал и повалил за собой других участников состязания — плотность движения была очень высокой.