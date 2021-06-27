В РПЦ не считают изнасилование поводом для аборта

В РПЦ посчитали, что беременность в результате изнасилования не может стать причиной для аборта. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион Алфеев в эфире «Россия-24» заявил, что «человеческая жизнь имеет абсолютную ценность» и не зависит от обстоятельств зачатия.

Митрополит добавил, что у священнослужителей есть опыт работы с жертвами изнасилований, решивших оставить ребенка, и «впоследствии ребенок принес им счастье». «Нерожденный младенец — это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение», — сказал он и подчеркнул, что РПЦ выступает против абортов.

РПЦ давно дает абортам негативную оценку. Представители Церкви поддерживали идею включить аборты в статистику смертности и предлагали наделить эмбрионы правами человека.

Патриарх Кирилл сравнивал аборты и эвтаназию со смертной казнью и призывал женщин, не готовых воспитывать детей, передать их церкви вместо аборта.